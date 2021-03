António Folha expulso no FC Porto B-Casa Pia: "Acho urgente gastar dinheiro e pôr o VAR"

O FC Porto B empatou em casa com o Casa Pia, na 23ª jornada da Liga SABSEG, jogo que ficou marcado ainda pela expulsão de António Folha, treinador do FC Porto B, por protestos na sequência do golo anulado aos dragões nos momentos finais da partida.

Sobre o jogo: "Não entrámos no jogo da forma que queríamos. A equipa teve algumas dificuldades com bola na primeira parte, o adversário esteve bem montado, a tapar caminhos. Com o tempo, fomos pegando no jogo, mas sempre um jogo dividido. A primeira parte não foi tão bem jogada, algo lenta, que não agradou ao treinador"

Melhoria: "Na segunda parte tentámos corrigir e ajustámos coisas importantes. Começámos a descobrir mais espaços e a chegar mais à área e a criar mais perigo. A segunda parte foi quase toda nossa. Foi um jogo difícil e é de salientar o esforço que os jogadores fizeram para podermos dar a volta ao resultado que estava, praticamente perdido. 99,9 % estava perdido. Eles acreditaram e conseguimos o empate."

VAR na II Liga: "Têm acontecido lances que nos têm penalizado muito. Acho interessante muita gente falar do VAR. Acho muito urgente, muito urgente, gastar algum dinheiro- porque temos muito, o futebol gere muito dinheiro -, e pensarmos em por o VAR em todos os campeonatos. Assim, pelo menos toda a gente vê, verdadeiramente. Acho importante isso. Fui penalizado, expulso, cometo erros e vou para casa. Os outros cometem erros por mim ou por outros treinadores e os treinadores vão para casa. As multas são pagas pelos treinadores e pelos clubes. Acho que devemos fazer muito mais pelo futebol português. Já não é a primeira vez que digo isto, mas o futebol português só vai evoluir quando as pessoas quiserem."