António Folha crítico com a arbitragem: "São dois anos e meio disto"

FC Porto B perdeu por 2-1 na receção ao Estrela da Amadora. O golo da vitória dos forasteiros, aos 90+5', gerou críticas por parte de António Folha, treinador dos dragões.

António Folha, treinador do FC Porto B, fez críticas à arbitragem do jogo com o Estrela da Amadora, este sábado, que os estrelistas venceram por 2-1. O técnico portista queixou-se do lance que deu o golo da vitória aos forasteiros, aos 90+5', dizendo que o livre foi batido "três metros à frente" do local onde a falta foi cometida.

"É uma tremenda injustiça o que aconteceu aqui hoje. Para mim, é tranquilo. Toda a gente diz: 'as equipas B não sobem de divisão', e nós sabemos. Agora, depois do nosso golo, que deu o empate, acho que a equipa de arbitragem podia ter feito mais para que fosse um jogo melhor, com duas excelentes equipas, sempre sem receios de perder, a atacarem a baliza adversária. Acho que, depois do empate, o árbitro ficou um bocado mais nervoso do que os jogadores. E não tem de ser assim, ele tem ser a pessoa mais serena. Não esteve bem, na minha opinião, depois do empate", começou por dizer na flash interview do Porto Canal.

"Claramente, havia mais coisas para falar. Não posso admitir que a falta [que resultou no 1-2] seja três metros atrás e o árbitro deixe marcar em cima da nossa baliza. Ele marcou a falta e foi bem marcada. Mas deixar que seja três metros à frente... não concordo. Isso ditou o resultado, pesa para nós. Assim torna-se difícil. Os miúdos fizeram um grande jogo. Mas toda a gente viu. Não vou falar mais, se tivesse de falar de toda a gente... Ando aqui há dois anos e meio António Folha. E são dois anos e meio disto", acrescentou.