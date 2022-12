António Folha após goleada do FC Porto B ao Farense: "Isso só valoriza..."

António Folha, treinador do FC Porto B

Declarações de António Folha, treinador do FC Porto B, após a goleada por 4-0 ao Farense, no único jogo do dia da 14.ª jornada da Liga SABSEG.

Análise: "Foi um jogo muito bem conseguido, a equipa entrou bem e sabia que ia ser extremamente difícil contra um adversário muito competente que está a lutar pela subida e a fazer ume excelente trabalho. Isso só valoriza a nossa vitória, estivemos muito bem defensivamente e tapámos bem os caminhos da nossa baliza. Ganhámos, é o mais importante, somámos mais três pontos nesta caminhada dificílima e vamos continuar o nosso trabalho com muito espírito de sacrifício e humildade para tentarmos ganhar mais alguns jogos."

Felicitações a Pinto da Costa pelo 85.º aniversário: "Parabéns ao presidente, mandar-lhe um grande abraço meu e da equipa. Eu sei que ele fica contente e estará a torcer por nós. Nós, deste lado, enviamos-lhe um abraço muito carinhoso porque nos trata muito bem. Que tenha um dia muito feliz, é o que a equipa lhe deseja."