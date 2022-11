Antigo treinador do Moreirense sem dúvidas: "Não vão deixar escapar a subida"

António Conceição foi último treinador a garantir o retorno dos cónegos à .I Liga, em 2013/14, e antecipa novo êxito

"O Moreirense possui um bom plantel, uma equipa bem estruturada e bem orientada, que está a fazer um excelente campeonato e, embora ainda seja cedo muito, dificilmente vai deixar escapar a subida de divisão." A afirmação é de Toni Conceição, o último treinador a garantir o regresso dos cónegos à I Liga, em 2013/14.

Na opinião do técnico "as equipas que descem da I liga são normalmente candidatas à promoção, e no caso do Moreirense mais ainda", sustentou, elogiando a carreira dos cónegos. "É uma equipa bem organizada e bem estrutura em termos de plantel e de jogo, e muito estável em termos de resultados", destacou, acrescentando: "Perdeu agora o primeiro jogo, com o Benfica B, mas jogar contra as equipas bês não é fácil, porque, além da qualidade dos jovens, pode vir alguém da principal para dar estabilidade", como sucedeu.

Otimista em relação ao futuro dos cónegos, apesar da imprevisibilidade do futebol, Toni Conceição não esquece os recentes três anos e meio na seleção dos Camarões, onde conquistou o 3.º lugar na CAN 2022. "Perdemos, nos penáltis com o Egito, nas meias-finais, e por isso não chegámos à final, que era o nosso objetivo", esclareceu. E lamenta a ausência no Mundial do Catar face às alterações introduzidas pela nova Federação. "Ainda garantimos a presença no play-off ao vencer a Costa do Marfim, que era uma seleção forte, mas já não estivemos no play-off com a Argélia, que estava ao alcance", concluiu.