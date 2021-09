Antigo "10" brilha agora no papel de central no líder Feirense

Chegou em 2018 para os sub-23 e é uma das revelações do Feirense. Golo acrobático diante da Académica tirou-o do anonimato. O nigeriano, de 22 anos, já atuou em cinco posições diferentes desde que chegou a Portugal.

Cinco jogos a titular, cinco vitórias e apenas um golo sofrido. Bruno Onyemaechi entrou na equipa do Feirense há cerca de um mês e o impacto foi brutal. Além do peso na defesa, o nigeriano foi decisivo ao marcar o golo da vitória diante da Académica (1-0), na antecâmara da visita a Vila do Conde, que acabaria com um triunfo por 4-0, que deu a liderança ao emblema de Santa Maria da Feira.

Bruno Onyemaechi chegou ao Feirense em 2018 como médio-ofensivo para os sub-23. Visto como número 10, o esquerdino chegou também a atuar como extremo, mas, com o tempo, recuou no terreno.

"É um jogador muito forte fisicamente. É muito difícil passar por ele. Apesar de construir bem, defensivamente também sempre mostrou qualidade", recorda Paulo Rodrigues, seu antigo colega de equipa. Bruno jogou a 8, a 6 e, na época passada, foi lateral esquerdo no Vila Real, onde voltou a encontrar o extremo português. "O empréstimo fez-lhe muito bem. Vingar noutro escalão, conhecer outras realidades é sempre importante. O Bruno está a colher os frutos de todo o seu trabalho", acrescentou Paulo Rodrigues.

Força física, capacidade a defender e atacar, elogiada por Paulo Rodrigues, seu antigo colega no Vila Real e Feirense.

O regresso a Santa Maria Feira fez-se pela porta grande. O treinador Rui Ferreira também já o conhecia dos sub-23 e viu nele a melhor opção para atuar à esquerda, numa linha de três centrais. A maior maturidade, o rigor tático que foi adquirindo e a dimensão física fez dele, neste momento, um elemento valioso da equipa fogaceira e um dos potenciais jogadores em destaque desta edição da II Liga.

"O Bruno quer vingar no futebol e a vontade de aprender fê-lo crescer e chegar à primeira equipa. A jogar no Feirense vai continuar a evoluir a todos os níveis. Ele merece este sucesso", finalizou o amigo Paulo Rodrigues.