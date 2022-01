Angolano Picas é o primeiro reforço do Chaves na reabertura do mercado

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O Desportivo de Chaves, orientado por Vítor Campelos, ocupa o quinto lugar no segundo escalão, com 26 pontos

O extremo angolano Picas, de 20 anos, que militava no Petro de Luanda, é o primeiro reforço do Desportivo de Chaves na reabertura do mercado.

Numa nota divulgada, o clube transmontano salientou os números de Hermenegildo Domingos Sengue, conhecido como Picas, ao serviço do Petro de Luanda na temporada 2020/2021, na qual apontou sete golos em 43 jogos.

"Picas foi uma das grandes revelações do último Girabola e as suas boas exibições valeram a chamada à seleção A de Angola", pode ler-se ainda.

O Desportivo de Chaves, orientado por Vítor Campelos, ocupa o quinto lugar no segundo escalão, com 26 pontos, fruto das quatro vitórias consecutivas nos últimos quatro jogos.