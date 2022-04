Ange Mutsinzi, central do Trofense, cobiçado em França e na Bélgica

Mutsinzi com a camisola do Trofense

Tem contrato por mais uma época com o clube da Trofa.

Ange Mutsinzi, central do Trofense, está a ser alvo de forte cobiça neste final de temporada e com vista ao reforço de algumas equipas para 2022/23.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, os franceses do Nantes e os belgas do Oostende já observaram "in loco" o internacional ruandês e quiseram saber junto do Trofense as condições para uma futura transferência.

Ange Mutsinzi chegou no verão ao nosso país e soma 24 jogos. O esquerdino tem contrato por mais uma temporada.