André Vidigal ruma ao futebol inglês: saiba quanto encaixa o Marítimo

O clube inglês paga ao Marítimo uma verba de 500 mil euros, com os madeirenses a ficarem com 15% do passe do futebolista.

O extremo André Vidigal vai ser reforço do Stoke City nas próximas horas, confirmou O JOGO junto do empresário do futebolista.

Vidigal está neste momento a fazer os habituais exames médicos e testes físicos, momento após o qual deverá assinar com o clube inglês um contrato extensível por quatro épocas.

O clube inglês, da segunda divisão, vai pagar ao Marítimo 500 mil euros e ficará com uma percentagem de 15% do passe do futebolista numa transferência futura.