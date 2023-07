André Vidigal despede-se dos Marítimo: "O maior das ilhas"

Avançado português esteve duas épocas no Marítimo. Transferiu-se agora para o Stoke City do Championship de Inglaterra

O avançado André Vidigal, que se transferiu para o Stoke City, do Championshipde Inglaterra, despediu-se nas redes sociais do Marítimo e dos seus adeptos.

"Quero desde já agradecer à família maritimista pela oportunidade que me deu em vestir estas cores durante 2 temporadas . Agradecer por estes 2 anos de 'Leão do Almirante' ao peito e a todos os jogadores, equipa técnica e staff do clube sem exceções sempre foram presentes".

O avançado cuja transferência rendeu 500 mil euros aos cofres do Marítimo e assinou por 4 épocas com o Stoke City, destaca o apoio fervoroso. "Agradeço a todos os adeptos maritimistas por meterem sempre o Caldeirão ao rubro. Maior das Ilhas", finalizou.