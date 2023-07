Médio esteve no Vitória de Setúbal, na Liga 3, na época passada

André Santos é reforço da Oliveirense, equipa que na temporada 2023/24 competirá na II Liga. O médio, de 34 anos, esteve a época passada no Vitória de Setúbal, do terceiro escalão do futebol português.

Tendo cumprido a formação no Sporting, André Santos ainda no Arouca, Vitória de Guimarães e B SAD, na I Liga, tendo ainda passagens pela Turquia, Espanha, Suíça e Roménia.