André Micael, o defesa goleador do Varzim que voa entre os centrais

Nunca tinha faturado na Liga SABSEG e na estreia ajudou os "lobos do mar" a virar a partida perante os dragões. Acredita que a permanência será uma realidade se a equipa mantiver o espírito.

André Micael estreou-se a marcar pelo Varzim e logo em dose dupla, sendo decisivo na vitória, por 2-1, sobre o FC Porto B. O central nunca tinha feito dois golos num jogo e já não marcava desde agosto de 2019, quando estava no Paços de Ferreira.

Por tudo isto, André Micael viveu "um dia inesquecível", principalmente porque os golos "foram muito importantes para conseguir um triunfo que era fundamental". "Com o estádio cheio de adeptos, foi bom poder oferecer-lhes este triunfo", afirmou o defesa na ressaca da partida e após "uma boa noite de sono". "Recebi bastantes mensagens de amigos a felicitar-me. É bom ter reconhecimento", admitiu, com a expectativa de "abrir uma veia goleadora".

Apesar de ainda estar em lugar de descida, o Varzim encontra-se, agora, encostado à concorrência quando chegou a estar, por exemplo, a 14 pontos do Trofense e a 11 do Ac. Viseu. Para André Micael, a diferença está "na "confiança" dos atletas. "A equipa sabe que tem capacidade para dar a volta à situação", referiu, defendendo que "não há segredos para a coesão" da quinta melhor defesa do campeonato que sofreu seis golos nos últimos 13 jogos. "É o resultado do trabalho coletivo. Os jogadores estão cientes da responsabilidade de cada um", explicou o central, 33 anos, garantindo que o Varzim vai "continuar a disputar finais" com um "espírito alegre e confiante no grupo". "Vamos encarar os jogos que faltam da mesma forma como os anteriores. Estamos a disputar finais há uma série de jogos e os que restam serão iguais. Tenho a certeza que vamos conseguir", concluiu o vimaranense que já sente "um poveiro" entre adeptos "fantásticos e com muita alma".