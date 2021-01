André Mesquita reforça ataque do Mafra

O atleta de 23 anos chega por empréstimo do Santa Clara, equipa com quem tem contrato até 2023.

O avançado André Mesquita é o mais recente reforço do Mafra até ao final da temporada. O atleta de 23 anos chega por empréstimo do Santa Clara, equipa com quem tem contrato até 2023.

Com o objetivo de competir com regularidade, André Mesquita vai integrar o plantel orientado por Filipe Cândido.

Com passagem pela formação do FC Porto e do Boavista, o avançado conta ainda com experiências no Aliança de Gandra, Canelas 2010, Fafe e Marítimo B.