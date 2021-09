André Geraldes e a receção ao Farense: "Vi uma arbitragem exemplar..."

Presidente da SAD amadorense saiu em defesa do árbitro do desafio relativo ao campeonato, cuja atuação na Reboleira despoletou protestos algarvios

André Geraldes, líder do E. Amadora, considerou que o árbitro Vítor Ferreira realizou uma arbitragem "intocável" durante a receção da equipa tricolor ao Farense, relativa à terceira ronda da Liga SABSEG, pelo que não influenciou o resultado.

"Dentro do campo não existem sentimentos. O que vi foi uma arbitragem exemplar, um árbitro com coragem para fazer aquilo que muitas vezes não se faz, atuar sobre as incidências do jogo. Foi uma vitória justíssima do Estrela, com uma excelente reação na segunda parte e uma arbitragem intocável", afirmou, esta sexta-feira, o responsável tricolor, em entrevista divulgada pelos meios de comunicação do clube amadorense.

André Geraldes rebateu, assim, as críticas feitas pelo presidente da SAD do Farense em 22 de agosto, logo após o final do encontro na Reboleira, no qual a equipa algarvia ficou reduzida a oito jogadores, após expulsões de Bura, Falcão e Alex Pinto.

João Rodrigues descreveu, então, como "vergonho e inaceitável" o critério do árbitro Vítor Ferreira, tendo pedido às instituições desportivas (Liga e Federação Portuguesa de Futebol) para "refletirem e tomarem posição sobre este repetido prejuízo".

"Bem sabemos que gerir a arbitragem no futebol português transformou-se num ato hercúleo. Acreditamos que o Conselho de Arbitragem fará o melhor possível, mas não podemos aceitar que os erros sejam frequentemente contra o Farense", acrescentou.

A receção do Estrela da Amadora ao Farense terminou com um triunfo caseiro por 3-1. Os visitantes estiveram a vencer por 0-1, com golo de Pedro Henrique, mas Tipote e Diogo Pinto operaram a reviravolta já em superioridade numérica.