André Duarte e Mamadou Traoré de saída do Estrela da Amadora

Os futebolistas André Duarte e Mamadou Traoré, que foram ambos titulares na última temporada, estão de saída do Estrela da Amadora, anunciou hoje o clube da Liga SABSEG, através das redes sociais.

O médio defensivo maliano, de 27 anos, já foi, inclusive, oficializado como reforço dos sérvios do FK Vojvodina, com o contrato válido nas próximas duas épocas desportivas.

Mamadou Traoré esteve um ano na Reboleira, no qual realizou um total de 35 jogos, depois de passagens por Torreense, Marítimo - no qual apenas alinhou nas equipas B e sub-23 - e também no Alta de Lisboa, a primeira experiência em Portugal.

Antes, o médio, que também pode atuar no centro da defesa, já tinha representado os gaboneses do AS Pélican, os hondurenhos do CD Platense e os norte-americanos do SWFL Adrenaline, aventuras posteriores à formação, no Stade Malien, equipa do Mali.

Já o português André Duarte, de 24 anos, tem sido dado como certo pela comunicação social portuguesa nos romenos do Universitatea Craiova, devendo estar para breve a oficialização, depois de uma temporada e meia a representar o conjunto amadorense.

Nesse período, o central fez 45 encontros e dois golos. Antes, André Duarte atuou no Praiense, no Alverca, nos sub-23 do Estoril Praia e no Sacavenense, onde concluiu e iniciou a formação, que se dividiu entre Loures, ADCEO, Camarate, Foot 21 e Sporting.