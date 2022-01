André Duarte e Estrela da Amadora renovam contrato

O jogador, de 24 anos, tem sido aposta como titular do treinador Ricardo Chéu, tendo feito até ao momento 13 encontros

O Estrela da Amadora estendeu o contrato do defesa central André Duarte até ao final da temporada 2022/23.

"O Estrela da Amadora exerceu hoje o direito de opção para estender o contrato assinado pelo jogador aquando da contratação do mesmo, bem como à adenda assinada "a posteriori". É com muita satisfação que anunciamos o vínculo do jogador André Duarte ao clube até ao final da época 2022/23", escreveram os amadorenses.

O jogador, de 24 anos, tem sido aposta como titular do treinador Ricardo Chéu, tendo feito até ao momento 13 encontros pelos tricolores nesta temporada, nove dos quais na II Liga - com um golo apontado -, três na Taça de Portugal e um na Taça da Liga.

André Duarte foi contratado ao Praiense a meio da época transata, contando também passagens seniores por Alverca e Sacavenense, clube onde iniciou a formação, num percurso que contempla Estoril Praia, Loures, ADCEO, Camarate, Foot 21 e Sporting.

A equipa principal do Estrela da Amadora, liderada pelo treinador Ricardo Chéu, ocupa o 10.º lugar da II Liga SABSEG, com 22 pontos, e no domingo visita o Sporting da Covilhã, 15.º, com 15, em jogo a contar para a 17.ª e última ronda da primeira volta do campeonato.