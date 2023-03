André Clóvis premiado em dose dupla: "O segredo é o trabalho diário"

Jogador do Académico de Viseu foi eleito o melhor avançado e o melhor jogador de fevereiro na Liga SABSEG.

André Clóvis, do Académico de Viseu, recebeu, no Estádio do Fontelo, os prémios referentes a melhor avançado e jogador do mês de fevereiro, numa votação da Liga junto dos treinadores do segundo escalão profissional.

"Estou muito feliz, com a ajuda dos meus companheiros é tudo mais fácil. Se não fossem eles eu não conseguiria marcar tantos golos", afirmou.

O avançado brasileiro está a fazer uma grande época, tendo já apontado 20 golos na prova, na qual é o melhor marcador "O segredo é o trabalho diário. Nunca desistir e continuar a trabalhar forte. Até ao final da temporada, podem esperar muita ambição e muita raça, porque estou aqui para ajudar o Académico de Viseu", rematou.