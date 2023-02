Agora no período de dezembro e janeiro.

André Clóvis, avançado do Académico de Viseu, foi eleito pelos treinadores da competição, numa votação promovida pela Liga, o melhor jogador da Liga SABSEG em dezembro e janeiro. O jogador brasileiro repete as distinções alcançadas em agosto e outubro/novembro.

Clóvis fez oito golos em seis jogos, no período em questão. Com 19,26% dos votos, bateu a concorrência de Ronaldo (Estrela da Amadora), 8,89%, e de Nené (Vilafranquense), com 8,15%.