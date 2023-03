André Clóvis eleito mais uma vez o melhor avançado na Liga SABSEG

Jogador do Académico de Viseu recebe agora o prémio referente ao mês de fevereiro.

André Clóvis, do Académico de Viseu, foi eleito o melhor avançado do segundo escalão profissional, numa votação da Liga junto dos treinadores da prova. É a quarta vez que o jogador brasileiro alcança o prémio na atual temporada.

Clóvis somou 40% dos votos, superando por larga margem os 21,48% do segundo classificado, Nené, do Vilafranquense, e os 6,67% do terceiro colocado, Jardel, do Feirense.

O dianteiro de 25 anos conta atualmente com 19 golos na competição, tendo marcado dois deles no mês de fevereiro, que resultaram na conquista de quatro dos sete pontos angariados pela formação comandada por Jorge Costa no período em análise.