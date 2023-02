André Clóvis é o goleador da II Liga e, nas divisões secundárias, melhor só em Inglaterra

Nas cinco divisões secundárias mais cotadas da Europa, o melhor marcador da II Liga (17 golos) só é superado pelo inglês Chuba Apkon. Com o golaço em Tondela (1-1), André Clóvis cimentou o estatuto de goleador e é responsável por quase metade dos golos do Académico (35). No Championship, Chuba tem 19 mas o peso é menor.

André Clóvis é um dos principais rostos da temporada sensacional que o Académico de Viseu está a protagonizar e que deixa o clube muito próximo dos lugares de subida, com o terceiro lugar a três pontos (Farense) e o segundo a cinco (Estrela da Amadora). Na última jornada, no empate no terreno do Tondela (1-1), o avançado brasileiro fez mais um golaço, elevando para 17 o número de remates certeiros no campeonato e que fazem dele o melhor marcador da Liga SABSEG, tendo além disso, quase metade dos tentos dos viseenses na prova (35).

O JOGO comparou os registos de Clóvis com os melhores marcadores das cinco melhores segundas divisões europeias (Espanha, França, Itália, Inglaterra e Alemanha) e só há um nome que supera o brasileiro, de 25 anos. Trata-se de Chuba Apkon, que representa o Middlesbrough, terceiro classificado do Championship, tendo o avançado inglês feito o gosto ao pé por 19 vezes, embora não possua um peso tão grande no total da equipa (56), com uma média a rondar os 34 por cento. Em Espanha, Myrto Uzini (Granada) leva 16 golos, ao passo que na Alemanha, o líder é Tim Kliendienst (FC Heidenheim 1846), com 15, seguido por Walid Chedira (Bari), em Itália, com 14. Já em França, os três melhores marcadores estão empatados nos 11 golos: Jean Philippe Krasso (Saint Étienne), Josh Maja (Bordéus) e Georges Mikautadze (Metz).

Face ao elevado rendimento de Clóvis, os viseenses acionaram, em janeiro, a opção de compra do passe ao Estoril, do escalão principal, que o havia cedido por uma temporada. A título de curiosidade, nas principais ligas do top-5 europeu, o avançado brasileiro dos beirões está em igualdade com Harry Kane (Tottenham) e só é batido pelo estratosférico Haaland, que já marcou por 26 vezes ao serviço do Manchester City, e por Osimhen, que leva 18 golos na campanha fantástica que o Nápoles está a realizar rumo ao título transalpino.