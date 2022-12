André Clóvis duplamente premiado: "Eu não gosto de falar muito, gosto de fazer"

Eleito o melhor avançado e melhor jogadores da Liga SABSEG nos meses de outubro e novembro.

André Clóvis, avançado brasileiro do Académico de Viseu, recebeu os prémios referentes a melhor avançado da Liga SABSEG e também melhor jogador nos meses de outubro e novembro.

"É sempre bom ganhar, ainda para mais com a ajuda dos meus companheiros e a estrutura do Académico de Viseu faz parte disso, porque proporciona sempre as melhores condições aos jogadores, então também temos de dar o melhor dentro de campo. Graças a Deus, fui privilegiado por, mais uma vez, receber dois prémios tão importantes", afirmou.

Sobre a possibilidade de receber mais prémios ao longo da temporada, vincou a necessidade de manter a "humildade e tranquilidade". "Eu não gosto de falar muito, gosto de fazer. Prefiro mostrar os resultados dentro de campo, tudo o resto acontece naturalmente", disse.

O jogador de 25 anos é atualmente o melhor marcador da prova e somou oito golos nos seis jogos realizados nos referidos meses.