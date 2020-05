André Castro promovido a administrador da SAD do Leixões

A informação consta de um comunicado publicado na página da SAD no Facebook.

André Castro deixou de exercer as funções de diretor desportivo para se tornar administrador da SAD do Leixões, da II Liga, anunciou esta segunda-feira o emblema de Matosinhos.

A informação consta de um comunicado publicado na página da SAD no Facebook, voltando desta forma o conselho a ter três elementos, juntando André Castro a Paulo Lopo, presidente, e a Nuno Fernandes, também administrador.

Citado pela publicação, André Castro afirmou que a "aposta do presidente significa uma responsabilidade acrescida, mas, também, uma ainda maior vontade e motivação de trabalhar em prol do Leixões".

André Castro chegou no início da época 2018/19 ao Estádio do Mar, desde logo para assumir a gestão do futebol profissional do Leixões, trabalhando alinhado com Paulo Lopo, tendo depois disso acumulado as funções de diretor desportivo com as de diretor geral.

O Leixões terminou a época 2019/20 no nono lugar, com 33 pontos, um final de época antecipado por força da chegada da covid-19 a Portugal que cessou grande parte da atividade económica no país e toda a atividade desportiva.

Quando foi encerrada a época desportiva, em março, faltavam disputar dez jornadas da II Liga.

