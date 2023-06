André Candeias assina um contrato profissional com o Farense

Redação com Lusa

Extremo fica ligado ao clube algarvio até 2025.

O jovem extremo André Candeias, que fez quase toda a sua formação no Farense, assinou contrato profissional com os algarvios até 2025, anunciou esta quinta-feira a equipa recém-promovida à I Liga.

"Após demonstrar todo o seu talento, esforço e dedicação, assina contrato profissional com o clube por duas épocas. Desta forma, o Farense garante a continuidade do promissor atleta da cidade", destaca o emblema de Faro, nas redes sociais.

O extremo, de 20 anos, que chegou aos escalões de formação do Farense em 2011, cumpriu a temporada 2022/23 na equipa de sub-23 dos algarvios, somando 16 jogos e três golos na Liga Revelação.

Após o segundo lugar na última edição da II Liga, que confirmou o regresso ao escalão principal dois anos depois, os algarvios já confirmaram as renovações do central Gonçalo Silva e do extremo Marco Matias.

Além de André Candeias, o Farense também assinou contrato profissional com o central maliano Hamidou Diallo.