Luís Freire, treinador do Rio Ave

Treinador desmontou a tese do favoritismo vila-condense baseado no orçamento.

Na sequência da inesperada derrota caseira com o Ac. Viseu (1-2) , o técnico Luís Freire deixou um alerta para desmontar uma "história que andam a contar" sobre o favoritismo na luta pela subida.

"Já subi equipas com orçamento zero e com os adversários a ganhar 300 ou 400 euros, e já tive equipas a ganhar metade ou um terço das outras e a serem campeãs. Não são os orçamentos que ganham campeonatos. Andam a contar uma história de que o Rio Ave tem um hiper-orçamento, que tem condições brutais, e parece que os outros não jogam, mas isso não dá subidas. Agora podemos, finalmente, abandonar esse discurso", sublinhou.

Luís Freire considera que o Rio Ave "é candidato e quer muito subir de divisão, porque os jogadores têm qualidade", traçando um paralelismo "numa terra de pescadores". "Até posso ter um barco melhor, mas tenho de me levantar todos os dias cedo e ir para o mar na mesma. Se não vou lá buscar o peixe à chuva e ao frio, ele não vem ter comigo", avisou.