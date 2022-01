Amine Oudrhiri volta a Portugal para representar o Rio Ave

Amine, novo jogador do plantel do Rio Ave

Jogador estava em situação livre desde que findou o contrato, em novembro último, com o Farense. Emblema rioavista é o quarto a ser representado no país

Amine Oudrhiri, médio franco-marroquino de 29 anos, é o mais recente reforço do Rio Ave, anunciou, esta segunda-feira, o clube da Liga SABSEG. O contrato estabelecido entre as partes será válido até junho de 2023 (uma época e meia).

"O Rio Ave FC acaba de garantir um novo reforço para o meio-campo da sua equipa principal. Trata-se de Amine Oudrhiri, de 29 anos", lê-se no site do Rio Ave, que será o quarto emblema a ser representado por Amine em Portugal.

O médio iniciou a carreira em França, onde nasceu, ao serviço do RCF Paris, tendo passado, depois, por Red Star, Nantes, Arles-Avignon e Sedan, antes de ingressar em Portugal, em 2016: cá, Amine vestiu as camisolas de Lusitano VRSA, Leixões e Farense.

Amine Oudrhiri, que estava em situação livre, após rescindir o contrato, em novembro de 2021, por razões profissionais, com os "Leões de Faro", está às ordens do treinador do Luís Freire.