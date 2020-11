Amigo de Gabriel Jesus é trunfo no Feirense

Washington já jogou no Palmeiras com o craque do Manchester City e nas últimas quatro jornadas, o reforço que também teve experiências na I Liga (Nacional e Aves), ganhou o lugar no onze a Latyr Fall

Foi o último reforço a chegar ao Feirense, mas nos últimos quatro jogos, já entrou no onze de Filipe Rocha e promete ser um trunfo importantíssimo para atacar a subida de divisão.

Washington, que os portugueses conhecem do Nacional (66 jogos na I Liga entre 2015 e 2017) e Aves (onde venceu a Taça de Portugal), tem um currículo bastante interessante e, que demonstra bem as suas qualidades no meio-campo defensivo.

Aos 14 anos assinou pelo Corinthians e aos 18 viajou para a Europa a convite dos sérvios do Partizan. Ano e meio depois, voltou ao Brasil, onde venceu a Série B pelo Joinville. O salto para um grande parecia inevitável e Washington assinaria pelo Palmeiras, onde foi colega do craque do Manchester City: Gabriel Jesus. O sonho de jogar no Brasileirão estava concretizado. A mudança de treinador precipitou a saída, mas não lhe cortou o sucesso: venceu o Campeonato Goianense pelo Atlético local e o Campeonato Alagoano pelo CRB. Toda esta experiência acumulada está, agora, ao serviço do Feirense.