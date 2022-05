Alverca vai disputar um lugar na próxima Liga SABSEG com o Covilhã

Ribatejanos levaram de vencida o Leiria, por 3-2, no agregado do play-off de promoção do terceiro escalão

O Alverca vai disputar com o Covilhã uma vaga na próxima edição da Liga SABSEG, depois de vencer, este domingo, no terreno da União de Leiria, por 2-1, na segunda mão do play-off de subida da Liga 3.

Depois da igualdade a um golo no primeiro jogo, o Alverca adiantou-se com golos de Klismahn, na conversão de uma grande penalidade, e Ricardo Rodrigues, aos sete e 17, enquanto Kikas reduziu para os leirienses.

O Alverca vai tentar juntar-se a Torreense e Oliveirense entre os promovidos do terceiro escalão, no "play-off" frente ao Covilhã, 16.º e antepenúltimo classificado da Liga SABSEG, lugar que garantiu, este domingo, ao vencer o E. Amadora.