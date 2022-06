Alhassane Sylla deixa Rio Ave para assinar com Moreirense

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O defesa senegalês Alhassane Sylla assinou por duas épocas com o Moreirense, após ter sido campeão da II Liga SABSEG pelo Rio Ave, anunciou hoje o clube despromovido ao escalão secundário.

O lateral direito, de 26 anos, contabilizou 20 jogos durante a temporada de regresso dos vila-condenses à I Liga e estava em final de contrato, na sequência de passagens ao serviço de Cova da Piedade (2020), Famalicão (2018/19) e União da Madeira (2017-19).

Natural de Dakar, Alhassane Sylla também experimentou uma subida de divisão com os famalicenses e representou ainda Diambars de Saly (2012-2017) e os franceses do Annecy (2020/21), por entre uma internacionalização pela seleção principal do Senegal.

O defesa torna-se o terceiro reforço para 2022/23 do Moreirense, agora comandado por Paulo Alves, que já tinha recrutado o defesa Luís Rocha (ex-Desportivo de Chaves) e o médio Pedro Aparício (ex-Mafra) após a reedição das descidas de 2004/05 e 2012/13.

Os minhotos fecharam a edição 2021/22 I Liga no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente de Tondela e Belenenses SAD, mas vacilaram no "play-off" diante do Desportivo de Chaves, terceiro colocado da II Liga, para falharem a 13.ª presença, e nona consecutiva, na elite.

O Moreirense vai iniciar os trabalhos de pré-temporada na sexta-feira, com dois dias de exames médicos e testes físicos, enquanto os treinos arrancam a partir de 04 de julho.