Alexsandro, central do Chaves, eleito o melhor defesa da Liga SABSEG

Prémio atribuído pela Liga referente ao mês de janeiro

Alexsandro, central do Chaves, foi eleito o melhor defesa durante o mês de janeiro na Liga SABSEG, pelos treinadores principais da competição, com um total de 18,52% dos votos.

O defesa brasileiro de 22 anos, que cumpre a primeira época no emblema flaviense, apontou, no referido período, um golo ao Feirense, contribuindo para a equipa somar pontos em todos os jogos disputados,

Em segundo lugar ficou Leonardo Lelo, do Casa Pia, com 15,43% dos votos, enquanto o companheiro de equipa Zach completou o pódio, com 8,64%.