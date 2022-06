Alexandre Galvanito reforça as opções do Farense para a baliza

Jovem guarda-redes de 21 anos esteve na Académica em 2021/22.

Alexandre Galvanito, guarda-redes de 21 anos, que fez a formação no Esperança de Lagos e com passagens por Benfica, Rio Ave e Académica, é reforço do Farense.

Sem se conhecer, para já, os pormenores do contrato, Alexandre Galvanito, numa primeira fase, vai integrar os sub-23 dos "Leões de Faro", que competem na Liga Revelação, sendo também uma opção para a equipa principal.

Galvanito fez, na época 2021/22, um jogo pela Académica na Liga SABSEG, entrando nos minutos finais, curiosamente, da receção ao Farense.