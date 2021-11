Alex Pinto com processo disciplinar e impedido de treinar

Alex Pinto recusou-se a jogar pela equipa de sub-23 do Farense e o clube instaurou-lhe um processo disciplinar.

O defesa direito Alex Pinto, que chegou a Faro na época passada, tendo sido utilizado em 17 jogos, está a lidar com um processo disciplinar instaurado pela SAD do Farense, estando impedido de treinar e frequentar as instalações do clube.

Pouco utilizado esta temporada, com apenas seis jogos, o defesa direito recusou jogar pela equipa de sub-23 na deslocação ao Estoril, em que os algarvios perderam por 3-2.

O jogador poderá, depois de Amine, ser o próximo a rescindir com os "Leões de Faro".