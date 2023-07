Alex Bunburry traz proposta superior ao valor da SAD do Marítimo

Estádio do Marítimo

A proposta de investimento na SAD verde-rubro será apresentada esta semana, segundo Alex Bunburry.

Em breve, a direção do Marítimo terá em sua posse uma proposta de um investidor americano que será liderada por Alex Bunburry, ex-glória do clube verde-rubro.

O processo relativo aos investidores para a SAD do Marítimo está a demorar um pouco mais do que o esperado, mas Alex Bunburry explica porquê, a O JOGO. "Os meus advogados e contabilista obtiveram a avaliação da SAD na passada quarta-feira. Agora estamos a ajustar a nossa proposta e vamos apresentar à direção esta semana", garante.

Bunburry, empresário que tem uma escola de futebol nos Estados Unidos da América, considera a sua proposta muito competitiva e destaca o investimento nas escolas de formação. "Acredito que minha proposta é muito boa e os membros vão gostar principalmente da infraestrutura para os escalões de formação".

O canadiano a viver nos Estados Unidos, não revela o valor da proposta que fará, por uma questão sigilosa, mas garante que é superior ao valor da SAD.

"Os meus advogados e eu fizemos um acordo de que não discutiremos a oferta até que minha proposta final seja aceite. Tudo o que posso dizer é que a oferta no total valerá mais do que o valor do SAD", termina.