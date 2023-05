Aldo Duscher na mira de clubes da II Liga

Antigo médio do Sporting pode voltar a Portugal para orientar um clube da II Liga

Com carreira de destaque como futebolista e com passagem notável pelo Sporting, onde participou no fim do jejum leonino em 1999/2000, Portugal pode estar de novo no caminho de Aldo Duscher. Agora treinador e habilitado para orientar equipas profissionais, o antigo médio dos leões e da seleção da Argentina está na mira de clubes da II Liga.

Nesta nova etapa da sua carreira, Duscher já conta com experiências no Belgrano Esquel e nas camadas jovens do Newell's Old Boys e do Deportivo da Corunha. Há cerca de um ano foi sondado pelo Newell's para o cargo de treinador da equipa principal e mais recentemente para o de selecionador dos Sub-20 da Argentina, após a renúncia de Javier Mascherano depois de falhar a qualificação para o Mundial de Sub-20 (este, contudo, reconsiderou e manteve-se no cargo após a Argentina ter conseguido a organização do evento em questão). Duscher reside atualmente em Espanha e pretende assumir um projeto ambicioso com solidez e estabilidade na Europa, não descurando, contudo, um regresso à Argentina.

Agora, com a época 2022/23 a terminar, é altura de balanço e para muitos clubes é o momento de virar a página e enveredar por um novo projeto, redefinir objetivos e planear o futuro com novo treinador. É nesse contexto que surge o nome do treinador de 44 anos, que já foi sondado por vários emblemas da II Liga.

Nas próximas semanas haverá mais definições neste caso.