"Ainda me chamam "rei do Algarve". Ouço o hino do Farense e fico todo arrepiado"

Hassan viveu épocas de ouro no clube e onde foi o rei dos goleadores. Vibra à distância com o regresso à I Liga e confirma que os laços com os adeptos são eternos

Hassan Nader, o goleador marroquino que viveu épocas de inquestionável mérito no futebol português, foi mais um a vibrar com a subida do Farense à I Liga. Mesmo à distância, o rei dos marcadores de 1994/95 confirma ter passado em Faro "momentos inesquecíveis e honro-me de ter contribuído para épocas de brilho e sucesso". Agora, saboreando memórias, revela que, ainda hoje, "quando ouço o hino do Farense fico todo arrepiado".

Em Casablanca, o antigo avançado acredita que estão reunidas as condições para os leões de Faro consolidarem uma posição entre os grandes, mas sublinha que é preciso trabalho e planificação

Em direto de Casablanca, onde vive e trabalha no clube da sua cidade, prossegue o testemunho para O JOGO. "O hino dava-me uma força suplementar. São palavras fortes, que tocam cá dentro e dão ânimo. Ouvir o hino leva-me mais perto dos grandes momentos que vivi nesse clube especial", confessa Hassan. "Os adeptos do Farense falam muito de mim e ainda me chamam "rei do Algarve" e "grande Hassan". Falo com alguns, pelas redes sociais, e troco também mensagens com companheiros desses tempos. Tudo isso é fantástico", atira o avançado, que, graças a tantos golos, acabou por se transferir para o Benfica, onde permaneceu duas temporadas, volvidas as quais voltou a Faro, até 2004, completando assim a forte ligação com os algarvios.

O marroquino chegou em 1992/93, marcou que se fartou, e não esquece, obviamente, os 21 tentos da temporada em que se sagrou o melhor marcador do campeonato português, "em despique com os melhores avançados dos três grandes". Foi, acrescente-se, a única vez que um jogador do Farense alcançou essa distinção, numa época de sonho, pois os leões de Faro classificaram-se no 5.º lugar e tiveram direito a marcar presença na Taça UEFA. "É preciso que o clube trabalhe ainda mais para se estabilizar. Com uma planificação adequada e bons profissionais, com esta direção superiormente conduzida por João Rodrigues, acredito que o Farense voltará a um grande nível. A subida foi excelente, já chegava de andar por divisões inferiores, mas, agora, é necessário dar sequência a este período. Tenho o clube gravado no meu coração", conclui Hassan.