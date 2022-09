Jota com a camisola do Tondela, agora na Liga SABSEG

O central Jota Gonçalves, que sofreu uma grave lesão na época passada, perspetivou o jogo do Tondela com a Académica para a Taça de Portugal.

O dia 13 de setembro de 2021 ficará para sempre na memória de Jota Gonçalves como um dos dias mais difíceis da carreira. Nesse dia, ao minuto 13 do encontro com o Estoril, o central teve de ser substituído com problemas físicos. No fim, confirmou-se o pior... uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Duzentos e noventa dias depois, mais concretamente no encontro da Supertaça com o FC Porto, a 30 de julho, o central, de 22 anos, regressou aos relvados.

Totalmente recuperado, é, agora, uma das peça-chave do Tondela na Liga SABSEG. "Estou aqui para assumir o meu lugar na equipa e para mostrar que o míster pode confiar em mim, mesmo depois de tudo o que passei. Chegou o momento de agarrar a oportunidade", conta a O JOGO, relembrando, também, a lesão e o regresso. "Sinto que cresci muito psicologicamente. Agora, uma pequena lesão não é nada para mim, é uma dorzinha, e sei que vai passar. O que eu passei, e só quem tem essas lesões é que sabe, foi um momento muito difícil", explica.

No Tondela desde a temporada 2018/19, na altura ainda na formação, Jota partilhou que tem sido "uma boa passagem", até pelo facto de já se ter estreado a jogar no principal escalão português. "Foi um momento muito bom e gratificante, porque era um sonho de pequenino, como muitos jovens têm e que nem todos conseguem concretizar, e estou muito agradecido a toda a gente que me ajudou a chegar a esse momento. Agora é continuar a trabalhar e a evoluir".Entretanto, a realidade do clube beirão mudou: desceu ao segundo escalão e está impedido pela FIFA de inscrever jogadores devido ao caso Khacef , mas nem isso desmotivou o grupo, pelo contrário. "Estamos a criar uma boa equipa, muito aguerrida, muito competitiva e encaramos assim todos os jogos. Nesta fase temos todos a missão de dar o melhor para atingirmos os resultados coletivamente", constata.

No quarto posto da Liga SABSEG, e ainda sem derrotas, o Tondela vai disputar este domingo, às 20 horas, frente a Académica, a segunda eliminatória da Taça de Portugal, prova na qual chegou à final na época transata. "Nós, Tondela, temos uma responsabilidade acrescida porque chegamos à final da Taça de Portugal e os olhos vão estar postos em nós nesta primeira eliminatória. Claro que gostávamos de trazer de novo essa grande alegria para a cidade e, principalmente, para o clube. O ano passado foi histórico, nunca pensámos que fosse possível, mas foi. É um enorme orgulho", valorizou o defesa, à espera de uma Académica "muito competente". "Conheço o treinador-adjunto, o Pedro Alegre, e sei bem das qualidades dele. Sei que eles não vão querer facilitar e, afinal, isto é a Taça de Portugal, onde tudo pode acontecer", lembra Jota, que, além de ter passado pela formação dos estudantes também trabalhou no Tondela com o adjunto da Académica.