Agora no Sporting, Diomande foi eleito Defesa do Mês da Liga SABSEG

Defesa-central representava o Mafra até há poucas semanas. Rumou ao Sporting nos últimos dias do mercado de janeiro.

Ousmane Diomande foi eleito Defesa do Mês da Liga SABSEG, recolhendo 17,78 % dos votos dos treinadores da competição. O prémio é relativo aos meses de dezembro e janeiro.

O costa-marfinense representava o Mafra antes de rumar ao Sporting no final do mercado de transferências de inverno.

Em segundo lugar ficou Jean Filipe, do Estrela da Amadora, com 11,85% dos votos e Frimpong, do Moreirense, fechou o pódio, com 8,89% das preferências.

Diomande participou nos três jogos pelo Mafra no período em questão. Fez uma assistência.