AG Extraordinária do Marítimo será convocada até 31 de julho

Maritimistas conhecem esta quarta-feira, numa sessão de esclarecimento, o novo Plano Estratégico que vai ser votado, em AG, no dia 27 de junho.

Na edição impressa desta quarta-feira, O JOGO dá conta do pedido de marcação de uma AG Extraordinária, solicitada por 56 sócios do Marítimo para a votação da destituição da atual direção e de todos os órgãos sociais do clube. O presidente Rui Fontes defende que esta AG Extraordinária não faz sentido.

Agora, sabe-se que a mesa da Assembleia Geral, presidida por José Augusto Araújo, só poderá, por motivos estatutários, marcar esta AG até ao dia 31 de julho.

O presidente da mesa da AG esteve reunido com os promotores do requerimento, e ficou esclarecido que a data desta reunião deverá ser decidida até ao final do mês de julho, mediante o pagamento de uma verba superior a 1200 euros para ajudas de custos.

Esta situação causou surpresa junto do grupo de 56 sócios, que estavam convencidos de que a Assembleia Geral seria agendada para o dia 4 de julho, algo que não se veio a verificar.

Antes, os sócios verde-rubros terão de aprovar, já no próximo dia 27 de junho, em AG, o novo Plano Estratégico apresentado para o futuro imediato do clube. Hoje, a partir das 18 horas, no Pavilhão do Marítimo, será realizada uma sessão de esclarecimento sobre o novo Plano Estratégico.