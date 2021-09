Afonso Figueiredo reforça o Estrela da Amadora

Lateral-esquerdo de 28 anos que já representou, entre outros, Sporting, Belenenses, Braga, Boavista e Moreirense, estava sem clube.

Afonso Figueiredo vai ser reforço do Estrela da Amadora. O lateral esquerdo de 28 anos estava sem clube desde que saiu do Moreirense, no final da época passada, pelo que pode ser inscrito pelo clube que ascendeu esta temporada à Liga SABSEG.

Afonso Figueiredo ocupa a vaga de Gonçalo Maria que, conforme O JOGO adiantou, rescindiu com o clube da Amadora de forma amigável depois de ter feito apenas três jogos.

Afonso Figueiredo fez a formação no Sporting, Belenenses e no Braga, onde iniciou o percurso profissional na equipa B. Posteriormente, representou o Boavista, antes de emigrar para França, onde jogou no Rennes, e para a Bulgária, onde alinhou no Levski Sófia. Em 2018, regressou a Portugal para representar o Rio Ave, passando depois por Aves e Moreirense.