Afonso Figueiredo celebra nascimento: "Tenho mais filhos do que golos"

Lateral-esquerdo do Estrela da Amadora anunciou o nascimento do segundo filho com um tweet cheio bem-humorado.

Afonso Figueiredo, lateral-esquerdo do Estrela da Amadora, anunciou esta terça-feira, através das redes sociais, o nascimento do segundo filho. E fê-lo com um toque de humor.

"Tenho, oficialmente, mais filhos do que golos", escreveu o jogador de 29 anos.

O único golo que marcou até ao momento, enquanto sénior, aconteceu num V. Setúbal-Boavista a 16 de agosto de 2015. O desafio terminou empatado 2-2 e Afonso Figueiredo marcou, na altura, o segundo golo dos axadrezados.