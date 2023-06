Adriano Castanheira vai jogar na Arménia

Em 2022/23 representou o Penafiel.

Adriano Castanheira, avançado de 30 anos e com larga experiência em diversos clubes da II Liga, vai deixar o Penafiel e será reforço do Ararat Yerevan da Arménia, 6.º classificado no último campeonato e que falhou o acesso à UEFA.

Este emblema contava até recentemente com o português Hugo Firmino.

Na última época marcou dois golos e fez uma assistência em 33 jogos pelo Penafiel, onde estava emprestado pelo Paços de Ferreira.

Já representou também Covilhã, Benfica e Castelo Branco, União de Leiria e Chaves.