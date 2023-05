Adriano Amorim sobe degraus no Leixões: "O esforço foi recompensado"

Avançado brasileiro foi lançado nos dois últimos jogos depois de ter brilhado nos sub-23 leixonenses.

Adriano Amorim, avançado brasileiro de 21 anos, chegou, esperou e venceu. Passou primeiro pela equipa B e pelos sub-23, onde fez o suficiente para convencer Vítor Martins a observá-lo de perto e a utilizá-lo nos dois últimos jogos, estreando-o na II Liga. Respondeu com duas assistências. "Vim para Portugal com o objetivo de jogar na equipa principal do Leixões. Trabalhei sempre nos limites nos sub-23 e na equipa B e esse esforço foi recompensado", admite.

Oriundo do Coimbra-MG, onde terminou a formação depois de ter passado pelo Osvaldo Cruz e Vila Nova-MG, espera que este seja o arranque da afirmação na Europa. "Estou muito feliz, e grato ao Leixões, por ter concretizado o sonho de estrear-me nas ligas profissionais. Isso traz-me mais responsabilidades. Tenho de trabalhar ainda mais para me afirmar aqui. Ouço muito os conselhos que me dão, sobretudo dos jogadores mais experientes, pois sei que só com trabalho e humildade posso triunfar", resumiu. "Estou feliz por ajudar o Leixões a conseguir o objetivo da permanência. É um sonho estar a viver este momento."

Ficar em Matosinhos é que projeta para o futuro: "Depois de jogar pela equipa principal, o objetivo só pode ser ficar aqui. Por isso, continuo a trabalhar sempre no máximo para merecer a confiança do treinador e da estrutura. O carinho dos adeptos tem sido fantástico e motiva ainda mais para trabalhar. O Leixões é uma família, o que torna mais fácil jogar aqui. Estou muito feliz".