Adílio reforça ataque do Penafiel

Extremo brasileiro de 28 anos assinou até 2024.

O Penafiel anucniou esta sexta-feira a contratação, a título definitivo, de Adílio. O extremo brasileiro de 28 anos assinou um contrato válido até junho de 2024, depois de ter estado nos últimos cinco meses da época passada no Académico de Viseu, por empréstimo do Arouca, que fica agora com uma percentagem numa futura venda.

"Agradecemos todo o compromisso e dedicação que o atleta sempre apresentou dentro e fora dos relvados, realizando 117 partidas, onde juntou 24 golos e duas subidas de divisão consecutivas", escreveu o FC Arouca nos canais oficiais do clube.