Adílio emprestado pelo Arouca a clube da Liga SABSEG

Depois do médio Filipe Cardoso, cedido pelo Marítimo, e do central Ricardo Machado (ex-Penafiel), os viseenses asseguram também a contratação do extremo Adílio, que vem emprestado pelo Arouca até ao final da época. Até ao fecho do mercado, ainda poderá chegar um central para fechar o plantel

Adílio é o segundo reforço assegurado pelo Académico Viseu, no último dia do mercado de transferências, num negócio já fechado no sábado, mas que só esta segunda-feira será oficializado.

O extremo brasileiro, que pertence ao Arouca e foi pedra importante na subida à Liga Bwin (34 jogos e seis golos), foi emprestado até ao final da época pelos arouquenses, visto que perdeu espaço nas opções de Armando Evangelista. Esta entrada vem colmatar a ausência de Luisinho, que se lesionou com gravidade em dezembro e não joga mais esta temporada.

Este é o segundo reforço garantido pela equipa de Pedro Ribeiro em cima do fecho do mercado, após a entrada do médio Filipe Cardoso, que também chega cedido pelo Marítimo. O central Ricardo Machado (ex-Penafiel), também foi outro elemento contratado pelo Académico Viseu no início deste mês, uma vez que se encontrava livre e até ao final do dia, a SAD ainda procurará garantir mais um reforço para o eixo defensivo, pois o treinador dos viseenses tem adaptado o lateral-esquerdo Igor à posição.