Aderllan Santos eleito um dos defesas do ano da Liga SABSEG

Aderllan Santos, central do Rio Ave

Central do Rio Ave foi um dos mais votados por treinadores e capitães de equipa. Totalista em 28 das 30 jornadas numa equipa que acabou com o título de campeão

Aderllan Santos, um dos titulares indiscutíveis do Rio Ave, campeão do segundo escalão, foi eleito um dos defesas do ano da Liga SABSEG.

Totalista em 28 das 30 jornadas, o central foi um dos mais votados por treinadores e capitães das equipas.

Vasco Fernandes, do Casa Pia, já tinha sido outro dos defesas eleito como um dos melhores do ano 2021/2022.