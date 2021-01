Adeptos da Oliveirense pedem satisfações à equipa após derrota com Benfica B

Os oliveirenses já tinham manifestado, com comentários nas redes sociais, o seu descontentamento pelo momento que a equipa atravessa

A derrota da Oliveirense, na manhã deste domingo, em casa do Benfica B por 4-0, averbou a crise de resultados do emblema de Oliveira de Azeméis - que não vence há oito jogos (um deles para a Taça de Portugal) - e levou os adeptos a esperarem a equipa no Estádio Carlos Osório.

Os oliveirenses já tinham manifestado, com comentários nas redes sociais, o seu descontentamento pelo momento que a equipa atravessa e, ao final da tarde, meia dúzia de adeptos resolveu ir pedir satisfações à chegada dos jogadores. "O nosso objetivo foi fazer com que os jogadores sintam o símbolo que têm ao peito nas camisolas", explicou Paulo Casca, líder da claque, explicando que foram recebidos pelo diretor desportivo, Kadu Borges, e também pelo guarda-redes Coelho que "deu a cara" em nome do plantel.

De acordo com Paulo Casca, Kadu Borges terá pedido "calma" aos adeptos e prometido "empenho" dos jogadores. "Esperamos uma resposta positiva já dia 6 em Leixões", referiu ainda Paulo Casca.