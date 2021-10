Académico de Viseu vence Rio Ave após bis e reviravolta em Vila do Conde

Com este deslize nas ambições de subida de divisão, o Rio Ave fica à condição no terceiro lugar do campeonato, com 18 pontos, a cinco do líder Benfica B, enquanto o Académico de Viseu sobe ao quinto posto, agora com 16.

O Académico de Viseu arrancou este domingo uma vitória com reviravolta, por 2-1, ao Rio Ave, em partida 10.ª jornada II Liga, em que o avançado dos viseenses Daniel Nussbaumer foi a figura do jogo ao bisar.

Depois de Aziz, aos 47 minutos, ter colocado os vila-condenses em vantagem, frisando o ascendente da equipa local, o avançado austríaco do Académico, lançado na segunda parte, fez dois golos, aos 78' e 88' (este na conversão de um penálti), que decidiram o desafio.

Com este deslize nas ambições de subida de divisão, o Rio Ave fica à condição no terceiro lugar do campeonato, com 18 pontos, a cinco do líder Benfica B, enquanto o Académico de Viseu sobe ao quinto posto, agora com 16.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Académico de Viseu, 1-2

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Aziz, 47 minutos.

1-1, Daniel Nussbaumer, 78.

1-2, Daniel Nussbaumer, 88 (grande penalidade).

Equipas:

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha (Sylla, 82), Aderllan Santos (Ângelo, 73), Hugo Gomes, Pedro Amaral, Vítor Gomes, Guga, Joca, Zé Manuel (Pedro Mendes, 64), Aziz e Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 82).

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo, Sylla Pedro Mendes, João Graça, Rúben Gonçalves, Sávio, Fábio Ronaldo e Zimbabwe).

Treinador: Luís Freire.

- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Pedro Monteiro, Nuno Tomás, Luisinho (Daniel Nussbaumer, 69), Famana Quizera (Yuri Araújo, 69), Pana, Rentaria, Vítor Bruno (André Carvalhas, 86), Paul Ayongo (André Claro, 81) e João Vasco.

(Suplentes: Janota, Pica, Yuri Araújo, André Carvalhas, Çakar, André Claro, Ericsson, Daniel Nussbaumer e Igor Milioransa).

Treinador: José Gomes.

Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Amaral (44), Pedro Monteiro (55), Aderllan Santos (65) e Jhonatan (87).

Assistência: cerca de 1.000 espectadores.