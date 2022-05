Académico de Viseu vence Nacional e assegura permanência na Liga SABSEG

Redação com Lusa

Jogo teve teve como protagonista Famana Quizera, autor dos dois golos da vitória viseense

O Académico de Viseu venceu este sábado o Nacional por 2-1, no Estádio da Madeira, com dois golos de Famana Quizera, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga SABSEG, assegurando a permanência no segundo escalão português.

Num jogo onde o Nacional navegava tranquilamente na classificação, era o Académico de Viseu que lutava por se manter na Liga SABSEG, o que acabou por conseguir ao vencer o jogo, que teve como protagonista Famana Quizera, autor dos dois golos, aos seis e 37 minutos, mesmo sofrendo nos minutos finais após a expulsão de Domen Gril e a conversão da grande penalidade por João Camacho, aos 88.

Ainda dentro do primeiro minuto, Quizera lançou o primeiro aviso, num remate colocado que saiu junto ao poste.

Contudo, o tento inaugural não tardou, quando aos seis minutos o mesmo Quizera, na marcação de um livre, bateu Vagner, que não ficou muito bem na abordagem que fez ao lance.

A partir desse momento, o Nacional reagiu e começou a criar algum perigo: aos 26 minutos, Vítor Gonçalves surgiu solto no centro da área, mas rematou contra o corpo de Ricardo Machado, e, aos 34, foi Júlio César que criou muito perigo, após um livre cobrado por Marco Matias.

Mas acabou por ser o conjunto visitante a chegar novamente ao golo e novamente por Famana Quizera, que, com um remate colocado, bateu Vagner, concluindo uma jogada bem construída.

Dois minutos volvidos, o extremo voltou a ser protagonista ao estar perto de marcar, mas desta feita Vagner foi mais lesto e conjurou o perigo.

Na segunda metade, o Nacional pressionou na procura de dar a volta à desvantagem e, aos 69 minutos, dispôs de uma grande penalidade a punir um lance entre Pedro Monteiro e Marco Matias. Na conversão da mesma, Bryan Róchez tentou marcar em habilidade, mas Domen Gril não se deixou ludibriar e segurou sem dificuldade.

Mas o jogo ainda ganhou emotividade, quando aos 85 minutos Domen Gril derrubou Marco Matias e foi expulso, originando uma grande penalidade que João Camacho converteu superiormente.