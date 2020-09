Académico de Viseu revela casos de infeção por covid-19

A SAD do Académico de Viseu refere apenas que se tratam de três elementos que estão já em isolamento

A adminsistração da SAD do Viseu anunciou esta sexta-feira três casos de infeção por covid-19.

"A Administração da SAD informa que dos testes, realizados no dia de ontem do Académico de Viseu FC, existiram três com resultado positivo.

Sem sintomas, os três elementos estão a cumprir as regras de isolamento, seguindo todas as normas da DGS e sob vigilância do departamento clínico", lê-se na nota publicada na página de Facebook.

O Viseu é o terceiro clube a dar conta de notificações de casos positivos de covid-19, depois do Chaves, também da II Liga, que joga esta noite com o Feirense, e Gil Vicente, este da I Liga. Os viseensees entram em prova amanhã, frente à Académica, na primeira jornada da II Liga.