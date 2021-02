Académico de Viseu regressa às vitórias frente ao Mafra

Triunfo por dois golos sem resposta na jornada 19 da II Liga.

O Académico de Viseu regressou este domingo às vitórias na II Liga de futebol, com um triunfo na receção ao Mafra, por 2-0, e afastou-se do fundo da classificação após a 19.ª jornada.

No Estádio do Fontelo, em Viseu, os golos aconteceram a abrir e a fechar a primeira parte por Fernando Ferreira, aos cinco minutos, e Paná, em cima dos 45.

Frente a um Mafra mais tranquilo na classificação, com 25 pontos em 17 jogos, os viseenses entraram pressionados pela necessidade de pontuar, com a linha de água apenas a dois pontos de distância, e foram uma equipa tremendamente eficaz, a marcar nas duas claras oportunidades que teve.

Aos quatro minutos, João Vasco teve um bom lance individual, com um remate defendido com dificuldade por Carlos Henrique. Na sequência do canto, Fernando Ferreira rematou de primeira, a bola que havia sido cortada para a entrada da área pela defesa do Mafra, e adiantou os viseenses no marcador.

O Mafra respondeu aos 17 minutos com Carlos Daniel a emendar de cabeça um cruzamento da direita e a bola a passar muito perto do poste esquerdo da baliza do Académico.

Os comandados de Filipe Cândido ficaram de novo perto do empate, num livre direto apontado por Bruno, com Ricardo Fernandes a defender com categoria.

Perto do final da primeira parte, Ayongo assistiu Paná que tirou dois adversários do caminho e rematou cruzado para o segundo golo do Académico.

No segundo tempo, e em vantagem, o Académico de Viseu baixou a linha defensiva e esperou pelas ofensivas do Mafra, mas a defesa viseense deu poucas hipóteses aos avançados adversários.

Pica e Mathaus, no eixo da defesa viseense, foram sempre melhores do que Okitokandjo, possante avançado do Mafra, e Ricardo Fernandes acabou por ter uma segunda parte sem grandes sobressaltos na baliza dos beirões.

Depois de quatro jogos sem vencer, o Académico de Viseu voltou aos triunfos e soma agora 19 pontos e subiu ao 12.º lugar, afastando-se do fundo da tabela, já cinco pontos acima dos lugares de despromoção.

Já o Mafra, que somou o 10.º jogo sem vencer, ocupa o nono lugar, com 25 pontos.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.

Académico de Viseu - Mafra, 2-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Fernando Ferreira, 05 minutos.

2-0, Paná, 45.

Equipas:

- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Mesquita, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Fernando Ferreira (Carter, 79), Zimbabwe, Paná, Yuri Araújo (Luisinho, 75), João Vasco e Ayongo (Sena Yang, 90+2).

(Suplentes: Janota, Rafael, Carter, Yang Sena, Filipe e Luisinho).

Treinador: Pedro Duarte.

- Mafra: Carlos Henrique, Tomás Domingos (Campos, 46), João Cunha, Pedro Barcelos, João Graça, Carlos Daniel (Edi Semedo, 79), Kaká, Bruno (Gui Ferreira, 68), Abel Camará (Rodrigo Martins, 68), Andrézinho (Mesquita, 46) e Okitokandjo.

(Suplentes: Godinho, Campos, João Miguel, Rodrigo Martins, Fidelis, Gui Ferreira, Lee, Mesquita e Edi Semedo).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kaká (51), Zimbabwe (52) e Paná (88).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.