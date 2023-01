Académico de Viseu reforça-se com internacional sub-20 do Panamá

Redação com Lusa

Jovani Welch tem 24 anos e chega do Zamora, da Colômbia, onde estava emprestado pelo Alianza do Panamá.

O internacional sub-20 do Panamá Jovani Welch é o primeiro reforço do Académico de Viseu na janela de mercado de janeiro, confirmou esta sexta-feira a SAD do clube beirão, terceiro classificado da II Liga.

Jovani Welch tem 24 anos e chega do Zamora, da Colômbia, onde estava emprestado pelo Alianza do Panamá, detentor dos direitos desportivos do atleta que agora emprestou ao clube viseense.

Médio centro de posição, em 31 jogos pelo Zamora marcou quatro golos.

O atleta já trabalha às ordens de Jorge Costa, integrado no plantel na preparação para o jogo da 17.ª jornada da II Liga, agendado para domingo, pelas 11h00, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

O Feirense será o adversário dos beirões, que procuram manter a invencibilidade que dura há 18 jogos consecutivos nas três competições oficiais nas quais está ainda em prova - II Liga, Taça da Liga e Taça de Portugal, duas competições onde terá um duplo confronto com o FC Porto.