Defesa-central turco pertence ao Giresunspor e poderá ser comprado pelo Hoffenheim, que depois o emprestaria aos viseenses.

Kadir Seven pode ser o próximo reforço do Académico de Viseu. O central, de 20 anos, fez 16 jogos ao serviço do Girensupor, emblema que desceu à II Liga da Turquia e deve ser adquirido pelo Hoffenheim, que o emprestaria aos viseenses.

Já o médio Jonathan Toro assinou pelo Petro Luanda (Angola), depois de seis temporadas em Portugal.